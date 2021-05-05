Директор The Witcher 3 покинул CD Projekt RED – его обвиняют в унижении коллег

Руководитель разработки The Witcher 3 Конрад Томашкевич покинул CD Projekt RED из-за обвинений в издевательствах над коллегами. В беседе с Bloomberg разработчик рассказал, что по результатам расследования комиссия признала его невиновным, но он всё равно решил уйти.
Томашкевич отрицает все обвинения в его адрес по поводу унижения работников. Но мужчина всё же покинул компанию из-за слишком напряжённой атмосферы в коллективе.
«Многие люди испытывают страх, стресс или дискомфорт, работая со мной. Я извинился перед персоналом за свое поведение и боль, которую мог им причинить. Я собираюсь продолжить работу над собой. Изменение поведения – долгий и трудный процесс, но я не сдамся», – комментирует Томашевич.
Конрад работал в CD Projekt RED с 2004 года, присоединившись к команде в качестве тестировщика первого «Ведьмака». Помимо серии о приключениях Геральта он участвовал в создании Cyberpunk 2077, занимая должность второго постановщика игры и соруководителя производства.
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