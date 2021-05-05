5 лучших пушек для PvP в GTA Online

В GTA Online очень большой арсенал оружия. Одни стволы отлично подходят для выполнения PvE миссий, а другие лучше использовать в столкновениях с другими игроками. Мы сделали небольшую подборку лучших пушек для PvP стычек.
Sticky Bomb
Бомбы-липучки — отличное решение, если игроку не хочется вступать в прямое столкновение с противником. Достаточно просто кинуть взрывчатку во врага так, чтобы она прилипла к сопернику. Причём бомбер во время взрыва может спокойно находиться на безопасном расстоянии.
Видео опубликовано на YouTube-канале XpertThief.
The Special Carbine
Это не самое сильное оружие для PvP, но зато оно дешёвое, а его обойма в базовой комплектации вмещает 30 патронов. В дальнейшем пушку можно прокачать, расширив магазин до 100 патронов. Пушка продаётся в Ammu-Nation за $ 14 750, также её можно найти на карте или украсть.
Видео опубликовано на YouTube-канале Gibs O Matic.
Combat MG MK 2
Оружие серии MK 2 считается игроками неоправданно дорогим, но к автомату Combat MG это не относится. Пушка настолько разрушительна, что ни у одного соперника нет против неё ни единого шанса. Если, конечно, враг не возьмёт такой же ствол.
Видео опубликовано на YouTube-канале GhillieMaster.
MK II Heavy Revolver
Огневой мощи этого револьвера хватит, чтобы разрывать врагов на кусочки. Владельцы MK II Heavy Revolver способны устраивать настоящий хаос и заставлять противников бежать в страхе.
Видео опубликовано на YouTube-канале 1337 Squad — Old Channel — Join the New.
Heavy Sniper MK 2
Heavy Sniper MK 2 — ещё одно прекрасное оружие для сражений с другими игроками. Одного взгляда в прицел хватит, чтобы у врага подкосились колени. Попадание из снайперской винтовки гарантирует ликвидацию цели, этот ствол никогда не подводит своего владельца.
Видео опубликовано на YouTube-канале 1337 Squad — Old Channel — Join the New.
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