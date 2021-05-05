Sony представила кроссовки в стиле PS5. Геймерскую обувь рекламирует звезда НБА

Sony показала кроссовки в стиле PlayStation 5. Модель обуви выполнена в цветовой гамме последней консоли компании и называется PG PlayStation 5. Внешний вид разработан дизайнером Юджином Морисавой совместно с брендом Nike.
В рекламном ролике геймерские кроссовки представил игрок НБА, выступающий за команду «Лос-Анджелес Клипперс», – Пол Джордж. Баскетболист также поучаствовал в создании обуви.
Видео напоминает рекламу PS5, там даже показали логотип консоли. Авторы подчеркнули, что, как и в случае с контроллером DualSense, почти вся поверхность кроссовок покрыта очень маленькими «культовыми символами PlayStation» с кнопок геймпада.
Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.
Обувь скоро должна появиться в приложении Nike SNKRS и на американских веб-магазинах бренда.
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