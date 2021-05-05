Игроки в CS:GO отказываются стрелять друг в друга ради ящика со скинами

С последним обновлением Valve добавила в CS:GO новый кейс Snakebite. В первые дни после выхода ящики со скинами стоят довольно дорого, но их ценник быстро падает. Желанный предмет выпадает игрокам случайным образом. Всё, что нужно сделать для его получения, — играть.
Многие геймеры захотели немного подзаработать на продаже нового кейса и воспользовались классической стратегией по фарму предметов в играх Valve. Игроки заходят в режим Deathmatch и просто встают на месте, иногда бегая кругами, чтобы их не выгнали с сервера за бездействие.
В надежде получить заветный ящик фанаты CS:GO превратили Deathmatch-лобби в самые мирные места во всей игре. Почти никто не сражается друг с другом, люди спокойно ждут выпадения Snakebite, иногда общаясь друг с другом в чате. Хотя желающие набить себе красивые цифры в статистике тоже находятся, но сопротивления им не оказывают.
Видео опубликовано на YouTube-канале Golden Gamer.
На момент написания новости стоимость кейса Snakebite составляет 522 рубля. В день выхода ящики продавали по 1400 рублей.
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