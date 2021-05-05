Российские школьники воссоздали монумент «Родина-мать» в Minecraft

Российское движение школьников (РДШ) построило на сервере Minecraft копию памятника «Родина-мать». Таким образом в РДШ решили отпраздновать приближающийся День Победы.
Как сообщает издание «Газета.Ru», инициативу возведения памятника выдвинул четвероклассник из Смоленска Михаил Гусев.
«Мы с родителями любим ездить на море на машине. И мама с папой всегда строят путь так, чтобы я и мой брат могли узнать что-то новое. Мы ездили через Ростов-на-Дону и видели там памятник тачанке, но больше всего мне запомнился памятник «Родина-мать зовёт!». Он был очень большим и величественным. Поэтому я и решил к 9 мая построить его в своей любимой игре — «Майнкрафт». Я часто играю на сервере, созданном РДШ, и поэтому решил обратиться за помощью именно к ним. Отзывчивая администрация помогла мне с постройкой и сняла видео с тем, что получилось!» — комментирует Михаил.
Участники РШД играют на собственном «Российском сервере Minecraft», и 7 мая там должен пройти масштабный онлайн-квест, посвящённый Великой Отечественной войне.
Авторы копии памятника уделили особое внимание деталям, стараясь перенести монумент как можно достовернее. Около памятника установлены различные мини-игры, чтобы привлекать как можно больше внимания пользователей.
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