Gambit — первая команда по CS:GO из СНГ, которая заработала 1000 очков в рейтинге HLTV

Генеральный директор киберспортивного клуба Gambit Esports Константин Groove Пикинёр объявил, что его состав по CS:GO первым в СНГ смог заработать 1000 очков в рейтинге от HLTV.



«Впервые в истории CS:GO команде из СНГ покорилась высота в 1000 очков мирового рейтинга. Горжусь ребятами и благодарен фанатам за преданность на протяжении всех этих лет».

HLTV — рейтинг лучших составов в CS:GO. Очки присуждаются за победы на турнирах, и Gambit в последнее время показывает впечатляющую стабильность. Клуб занял первое-второе места на BLAST Premier Spring Showdown 2021, второе место на ESL Pro League Season 13 и первое место на Pinnacle Cup 2021.

На данный момент российский клуб находится на первом месте лучших команд мира. Вторым идёт коллектив Heroic с 820 очками, а на третьем расположились Astralis c 633 баллами рейтинга.