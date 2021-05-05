5 лучших торговых сделок в деревнях Minecraft для начинающих

В мире Minecraft много различных деревень с торговцами. В каждом поселении жители готовы обменять одни ресурсы на другие за разные деньги. В этой подборке собраны самые выгодные предложения для новичков, которые помогут быстро наладить торговые связи с местными деревнями, а заодно скопить много ценностей.

Сырое мясо в обмен на изумруды

Фото: reddit.com

Жители деревни мясников готовы предложить игроку изумруды за сырое мясо. Новички часто сталкиваются с разными животными и добывают с их помощью еду. Чаще всего они забивают коров, куриц и зайцев ради пищи, но некоторые начинают сразу же разводить их на импровизированной ферме.



Если собрать достаточно мяса и подойти к одетому в белый фартук NPC с розовой повязкой на голове, то он сделает игроку весьма выгодное предложение. Таким путём можно легко фармить драгоценные камни.

Один изумруд за 14 сырых цыплят.

Один изумруд за семь свиных отбивных.

Один изумруд на четыре сырых тушки кролика.

Уголь в обмен на изумруды

Фото: minecraft.net

Если вам больше нравится копаться в шахтах, чем с животными, то изумруды можно получить и за уголь. Жители деревни рыболовов, одетые в шляпы-вёдра и рыболовные пояса, обменяют один изумруд на 10 углей. А мясники расстанутся с драгоценностью лишь за 15 единиц угля.

Урожай в обмен на изумруды

Фото: mody4mine.ru

Жители сельских деревень будут рады обменять урожай на изумруды. Причём в каждом таком поселении есть грядки, откуда можно стащить пшеницу и овощи, а затем продать их местным.

Курс обмена следующий:

Один изумруд за 20 единиц пшеницы.

Один изумруд за 15 единиц свёклы.

Один изумруд за 22 морковки.

Один изумруд за 26 картофелин.

Также местные грядки можно использовать для повторного посева, что позволяет не заморачиваться с собственным огородом.

Гнилая плоть в обмен на изумруды

Фото: worldofmods.com

Игроку понадобится собрать 32 куска гнилой плоти ради одного изумруда. Для этого придётся каждую ночь выходить на охоту за зомби. Если у приключенца нет дома или кровати, то такой фарм поможет скоротать время до рассвета, вдобавок позволив подзаработать. Гнилую плоть на изумруды меняет деревенский священник. Он одет в пурпурную робу и не носит шляп.

Семь изумрудов в обмен на карту

Фото: minecraft-max.ru

Карта помогает новичкам ориентироваться на местности. После смерти персонаж теряет все предметы из инвентаря, включая карту. Сделать новую для новичка достаточно проблематично, проще получить её в обмен на изумруды. Особенно если герой до этого уже успел наторговать их с десяток. Карты в деревнях продают картографы, узнать их можно по моноклю на глазу.