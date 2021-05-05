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Майнкрафт: руководство для начинающих торговцев

5 лучших торговых сделок в деревнях Minecraft для начинающих
Киберспорт / Другие игры 0
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В мире Minecraft много различных деревень с торговцами. В каждом поселении жители готовы обменять одни ресурсы на другие за разные деньги. В этой подборке собраны самые выгодные предложения для новичков, которые помогут быстро наладить торговые связи с местными деревнями, а заодно скопить много ценностей.

Сырое мясо в обмен на изумруды

Фото: reddit.com

Жители деревни мясников готовы предложить игроку изумруды за сырое мясо. Новички часто сталкиваются с разными животными и добывают с их помощью еду. Чаще всего они забивают коров, куриц и зайцев ради пищи, но некоторые начинают сразу же разводить их на импровизированной ферме.

Если собрать достаточно мяса и подойти к одетому в белый фартук NPC с розовой повязкой на голове, то он сделает игроку весьма выгодное предложение. Таким путём можно легко фармить драгоценные камни.

  • Один изумруд за 14 сырых цыплят.
  • Один изумруд за семь свиных отбивных.
  • Один изумруд на четыре сырых тушки кролика.

Уголь в обмен на изумруды

Фото: minecraft.net

Если вам больше нравится копаться в шахтах, чем с животными, то изумруды можно получить и за уголь. Жители деревни рыболовов, одетые в шляпы-вёдра и рыболовные пояса, обменяют один изумруд на 10 углей. А мясники расстанутся с драгоценностью лишь за 15 единиц угля.

Урожай в обмен на изумруды

Фото: mody4mine.ru

Жители сельских деревень будут рады обменять урожай на изумруды. Причём в каждом таком поселении есть грядки, откуда можно стащить пшеницу и овощи, а затем продать их местным.

Курс обмена следующий:

  • Один изумруд за 20 единиц пшеницы.
  • Один изумруд за 15 единиц свёклы.
  • Один изумруд за 22 морковки.
  • Один изумруд за 26 картофелин.

Также местные грядки можно использовать для повторного посева, что позволяет не заморачиваться с собственным огородом.

Гнилая плоть в обмен на изумруды

Фото: worldofmods.com

Игроку понадобится собрать 32 куска гнилой плоти ради одного изумруда. Для этого придётся каждую ночь выходить на охоту за зомби. Если у приключенца нет дома или кровати, то такой фарм поможет скоротать время до рассвета, вдобавок позволив подзаработать. Гнилую плоть на изумруды меняет деревенский священник. Он одет в пурпурную робу и не носит шляп.

Семь изумрудов в обмен на карту

Фото: minecraft-max.ru

Карта помогает новичкам ориентироваться на местности. После смерти персонаж теряет все предметы из инвентаря, включая карту. Сделать новую для новичка достаточно проблематично, проще получить её в обмен на изумруды. Особенно если герой до этого уже успел наторговать их с десяток. Карты в деревнях продают картографы, узнать их можно по моноклю на глазу.

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