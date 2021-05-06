У Among Us появится коллекционное издание

Компания Limited Run Games совместно со студией Innersloth выпустит лимитированное коллекционное издание Among Us для ПК. В комплект войдёт СD-диск с саундтреком, стилбук с изображением импостера и плакат размером 18x24.
Коробка коллекционки будет выполнена в стиле кнопки экстренного совещания. Причём сама кнопка полностью рабочая. Нажав на неё, можно услышать характерный звук из игры. Предзаказы откроются 11 мая и продлятся 6 недель. Стоимость издания — $ 79,99 или 6 тыс. рублей.
Фото: twitter.com/LimitedRunGames
Limited Run Games специализируется на выпуске физических копий игр, выходивших только в цифре. В случае с Among Us всё иначе. Внутри коллекционного издания не будет физического носителя с игрой, а только карточка с загрузочным кодом для Steam и Epic Games Store.
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