У Among Us появится коллекционное издание

Компания Limited Run Games совместно со студией Innersloth выпустит лимитированное коллекционное издание Among Us для ПК. В комплект войдёт СD-диск с саундтреком, стилбук с изображением импостера и плакат размером 18x24.



Коробка коллекционки будет выполнена в стиле кнопки экстренного совещания. Причём сама кнопка полностью рабочая. Нажав на неё, можно услышать характерный звук из игры. Предзаказы откроются 11 мая и продлятся 6 недель. Стоимость издания — $ 79,99 или 6 тыс. рублей.

Фото: twitter.com/LimitedRunGames

Limited Run Games специализируется на выпуске физических копий игр, выходивших только в цифре. В случае с Among Us всё иначе. Внутри коллекционного издания не будет физического носителя с игрой, а только карточка с загрузочным кодом для Steam и Epic Games Store.