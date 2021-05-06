Игрок в CS:GO открыл 1446 кейсов ради ножа. И вот что он получил в итоге

Пользователь Reddit с ником close0ne поделился статистикой по выпадению предметов из кейсов в CS:GO. За всё время парень открыл 1446 ящиков со скинами ради того, чтобы выбить нож. Игрок потратил на это $ 4,5 тыс. или 337 тыс. рублей, но получить заветное оружие ему так и не удалось.

«Во-первых, до меня вдруг дошло, что я идиот и лудоман. Я потратил на кейсы столько денег, что мне хочется заплакать. Я начал открывать ящики ради волшебного ощущения от возможности получить редкий нож, но если бы я мог вернуться во времени, то непременно ударил бы себя за это. НИКОГДА ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТКРЫВАТЬ КЕЙСЫ».



Статистика реддитора показывает: за 1446 открытых ящиков он получил всего лишь шесть скинов тайной редкости. Зато парню нападало 1157 раскрасок армейского качества. А нож так и остался недостижимой мечтой.

Фото: Reddit

Похоже, алгоритмам CS:GO совершенно неважно, сколько денег игрок потратит на кейсы. Выпадение ножа целиком и полностью зависит от удачи.