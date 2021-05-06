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Twitch обвинили в двойных стандартах из-за бана косплеерши с рисунками на голом теле

Twitch обвинили в двойных стандартах из-за бана косплеерши с рисунками на голом теле
Киберспорт 0
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Twitch забанил стримершу KKSparkles за боди-арт косплей прямо во время трансляции. Боди-арт косплей рисуется на голом теле при помощи специальной краски. Девушка сделала образ робота C3PO в честь международного дня «Звёздных войн». Администрация платформы посчитала такой контент неподобающим и заблокировала канал KKSparkles.

Ранее косплеерша регулярно выходила в эфир с рисунками на теле и не испытывала проблем с модерацией Twitch. Девушка рассказала о случившемся у себя в «Твиттере» и люди оказались крайне недовольны политикой сервиса.

В последнее время на Twitch стали очень популярны джакузи-стримы, где ведущие сидят в бассейне или ванной, одетыми в купальники. Представитель сервиса заявил, что подобные трансляции не нарушают правила платформы в отношении запрета на эротический или сексуальный контент.

После бана KKSparkles люди обвинили Twitch в двойных стандартах.

«Мы: Можно проводить джакузи-стримы?
Twitch: Да!
Мы: Можно писать имена донатеров и подписчиков на своём теле?
Twitch: Это нормально.
Мы: Боди-арт на С3PO?
Twitch: Заблокировать!

Исправьте свою систему репортов».

«Twitch, я не понимаю, вы блокируете косплеершу за боди-арт, но всё ещё не положили конец джакузи стримам», — написал пользователь под никнеймом awesomedeath.

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