Twitch обвинили в двойных стандартах из-за бана косплеерши с рисунками на голом теле

Twitch забанил стримершу KKSparkles за боди-арт косплей прямо во время трансляции. Боди-арт косплей рисуется на голом теле при помощи специальной краски. Девушка сделала образ робота C3PO в честь международного дня «Звёздных войн». Администрация платформы посчитала такой контент неподобающим и заблокировала канал KKSparkles.

Ранее косплеерша регулярно выходила в эфир с рисунками на теле и не испытывала проблем с модерацией Twitch. Девушка рассказала о случившемся у себя в «Твиттере» и люди оказались крайне недовольны политикой сервиса.

В последнее время на Twitch стали очень популярны джакузи-стримы, где ведущие сидят в бассейне или ванной, одетыми в купальники. Представитель сервиса заявил, что подобные трансляции не нарушают правила платформы в отношении запрета на эротический или сексуальный контент.



После бана KKSparkles люди обвинили Twitch в двойных стандартах.



«Мы: Можно проводить джакузи-стримы?

Twitch: Да!

Мы: Можно писать имена донатеров и подписчиков на своём теле?

Twitch: Это нормально.

Мы: Боди-арт на С3PO?

Twitch: Заблокировать!



Исправьте свою систему репортов».

«Twitch, я не понимаю, вы блокируете косплеершу за боди-арт, но всё ещё не положили конец джакузи стримам», — написал пользователь под никнеймом awesomedeath.