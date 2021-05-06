На Олимпиаде в Токио проведут турниры по Rocket League и Street Fighter V

В преддверии начала летних Олимпийских игр в Токио пройдут киберспортивные турниры по Rocket League и Street Fighter V. Проведение чемпионатов уже утверждено Международным олимпийским комитетом, а спонсором мероприятия выступит компания Intel.
Призовой фонд Intel World Open составит $ 500 тыс. — по $ 250 тыс. на каждую дисциплину. Отборочные соревнования пройдут в онлайне, запись откроется 15 мая и продлится до 31 мая.
К участию в квалификации Rocket League допускаются лица, достигшие 15-летнего возраста. Желающие должны собрать команду из трёх человек из одного региона.
Для участия в отборочных по Street Fighter V претенденту должно исполниться полных 16 лет. Проходить квалификацию можно на любой платформе, где доступны эти две игры.
Расписание:
- Открытая квалификация — с 1 по 13 июня (в формате Best of 3)
- Закрытая квалификация — с 21 по 27 июня (в формате Best of 5)
- Региональные финалы — с 11 по 14 июля
Street Fighter 5
- Открытая квалификация — c 1 по 13 июня (в формате Best of 3)
- Закрытая квалификация — с 29 июня по 4 июля (в формате Best of 3)
- Финальная часть — с 16 по 21 июля
32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.
- 6 мая 2021
-
20:07
-
19:56
-
19:53
-
17:23
-
16:26
-
16:14
-
14:28
-
13:35
-
13:10
-
12:57
- 5 мая 2021
-
23:52
-
23:25
-
22:45
-
22:19
-
19:24
-
16:12
-
15:58
-
15:34
-
15:21
-
13:02
-
12:09
-
11:06
-
10:23
- 4 мая 2021
-
23:56
-
21:01
-
20:02
-
19:15
-
15:07
-
14:36
-
13:34
-
12:57
-
11:44
- 3 мая 2021
-
23:05
-
22:15
-
21:49