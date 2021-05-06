На Олимпиаде в Токио проведут турниры по Rocket League и Street Fighter V

В преддверии начала летних Олимпийских игр в Токио пройдут киберспортивные турниры по Rocket League и Street Fighter V. Проведение чемпионатов уже утверждено Международным олимпийским комитетом, а спонсором мероприятия выступит компания Intel.



Призовой фонд Intel World Open составит $ 500 тыс. — по $ 250 тыс. на каждую дисциплину. Отборочные соревнования пройдут в онлайне, запись откроется 15 мая и продлится до 31 мая.



К участию в квалификации Rocket League допускаются лица, достигшие 15-летнего возраста. Желающие должны собрать команду из трёх человек из одного региона.



Для участия в отборочных по Street Fighter V претенденту должно исполниться полных 16 лет. Проходить квалификацию можно на любой платформе, где доступны эти две игры.

Расписание:

Rocket League

Открытая квалификация — с 1 по 13 июня (в формате Best of 3)

Закрытая квалификация — с 21 по 27 июня (в формате Best of 5)

Региональные финалы — с 11 по 14 июля

Street Fighter 5

Открытая квалификация — c 1 по 13 июня (в формате Best of 3)

Закрытая квалификация — с 29 июня по 4 июля (в формате Best of 3)

Финальная часть — с 16 по 21 июля

32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.