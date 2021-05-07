Читы на GTA 4: какие существуют и как их вводить

GTA 4 вышла в апреле 2008 года, но до сих пор остаётся одной из любимых частей среди фанатов франшизы. И даже спустя столько времени игровой процесс всё ещё можно разнообразить при помощи читов. Особенно если лень перепроходить сюжетную кампанию только своими силами.

Фото: wallpapers4u.org

Чит-коды в GTA 4 на машины, на бессмертие, на оружие, на деньги

Максимальный запас здоровья и брони – 362-555-0100

– 362-555-0100 Максимальный запас здоровья, брони и патронов – 482-555-0100

– 482-555-0100 Набор оружия 1 (нож, Молотов, пистолет, помповый дробовик, микро SMG, штурмовая винтовка, снайперская винтовка, RPG) – 486-555-0150

(нож, Молотов, пистолет, помповый дробовик, микро SMG, штурмовая винтовка, снайперская винтовка, RPG) – 486-555-0150 Набор оружия 2 (бейсбольная бита, гранаты, боевой пистолет, боевой дробовик, SMG, карабин, боевая снайперская винтовка, RPG) – 486-555-0100

(бейсбольная бита, гранаты, боевой пистолет, боевой дробовик, SMG, карабин, боевая снайперская винтовка, RPG) – 486-555-0100 Убрать уровень розыска – 267-555-0100

– 267-555-0100 Поднять уровень розыска – 267-555-0150

– 267-555-0150 Изменить погоду – 468-555-0100

– 468-555-0100 Получить вертолёт – 359-555-0100

– 359-555-0100 Машина Banshee – 265-555-2423

– 265-555-2423 Машина Cognoscenti – 227-555-0142

– 227-555-0142 Машина Comet – 227-555-0175

– 227-555-0175 Машина FBI Buffalo – 227-555-0100

– 227-555-0100 Машина SuperGT – 227-555-0168

– 227-555-0168 Машина Turismo – 227-555-0147

– 227-555-0147 Лодка Jetmax – 938-555-0100

– 938-555-0100 Мотоцикл NRG-900 – 625-555-0100

– 625-555-0100 Мотоцикл Sanchez – 625-555-0150

Чит-коды для дополнений Episodes from Liberty City

GTA 4 Lost and Damned – чит-коды на транспорт

Машина Burrito – 826-555-0150

– 826-555-0150 Машина Slamvan – 826-555-0100

– 826-555-0100 Мотоцикл Double T – 245-555-0125

– 245-555-0125 Мотоцикл Hakuchou – 245-555-0199

– 245-555-0199 Мотоцикл Hexer – 245-555-0150

– 245-555-0150 Мотоцикл Innovation – 245-555-0100

GTA 4 The Ballad of Gay Tony – чит-коды на транспорт и оружие

Пули снайперской винтовки взрываются, попадая в цель – 486-555-2526

– 486-555-2526 Суперсильные удары кулаками – 276-555-2666

– 276-555-2666 Получить парашют – 359-555-7272

– 359-555-7272 Машина APC – 272-555-8265

– 272-555-8265 Машина Bullet GT – 227-555-9666

– 227-555-9666 Мотоцикл Akuma – 625-555-0200

– 625-555-0200 Мотоцикл Vader –625-555-3273

–625-555-3273 Вертолёт Buzzard – 359-555-2899

– 359-555-2899 Лодка Floater – 938-555-0150

Как вводить чит-коды в GTA 4

Для того чтобы активировать читы в GTA 4, достаточно достать мобильный телефон главного героя Нико Белика и набрать нужный номер. В дополнениях для GTA 4 читы вводятся так же.