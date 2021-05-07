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Чит-коды на GTA 4 (ГТА 4) — на машины, деньги, бессмертие, оружие. Чит коды на GTA 4 (PS4/PS3, ПК, Xbox)

Читы на GTA 4: какие существуют и как их вводить
Киберспорт / Другие игры 0
Аудио-версия:

GTA 4 вышла в апреле 2008 года, но до сих пор остаётся одной из любимых частей среди фанатов франшизы. И даже спустя столько времени игровой процесс всё ещё можно разнообразить при помощи читов. Особенно если лень перепроходить сюжетную кампанию только своими силами.

Фото: wallpapers4u.org

Чит-коды в GTA 4 на машины, на бессмертие, на оружие, на деньги

  • Максимальный запас здоровья и брони – 362-555-0100
  • Максимальный запас здоровья, брони и патронов – 482-555-0100
  • Набор оружия 1 (нож, Молотов, пистолет, помповый дробовик, микро SMG, штурмовая винтовка, снайперская винтовка, RPG) – 486-555-0150
  • Набор оружия 2 (бейсбольная бита, гранаты, боевой пистолет, боевой дробовик, SMG, карабин, боевая снайперская винтовка, RPG) – 486-555-0100
  • Убрать уровень розыска – 267-555-0100
  • Поднять уровень розыска – 267-555-0150
  • Изменить погоду – 468-555-0100
  • Получить вертолёт – 359-555-0100
  • Машина Banshee – 265-555-2423
  • Машина Cognoscenti – 227-555-0142
  • Машина Comet – 227-555-0175
  • Машина FBI Buffalo – 227-555-0100
  • Машина SuperGT – 227-555-0168
  • Машина Turismo – 227-555-0147
  • Лодка Jetmax – 938-555-0100
  • Мотоцикл NRG-900 – 625-555-0100
  • Мотоцикл Sanchez – 625-555-0150

Чит-коды для дополнений Episodes from Liberty City

GTA 4 Lost and Damned – чит-коды на транспорт

  • Машина Burrito – 826-555-0150
  • Машина Slamvan – 826-555-0100
  • Мотоцикл Double T – 245-555-0125
  • Мотоцикл Hakuchou – 245-555-0199
  • Мотоцикл Hexer – 245-555-0150
  • Мотоцикл Innovation – 245-555-0100

GTA 4 The Ballad of Gay Tony – чит-коды на транспорт и оружие

  • Пули снайперской винтовки взрываются, попадая в цель – 486-555-2526
  • Суперсильные удары кулаками – 276-555-2666
  • Получить парашют – 359-555-7272
  • Машина APC – 272-555-8265
  • Машина Bullet GT – 227-555-9666
  • Мотоцикл Akuma – 625-555-0200
  • Мотоцикл Vader –625-555-3273
  • Вертолёт Buzzard – 359-555-2899
  • Лодка Floater – 938-555-0150

Как вводить чит-коды в GTA 4

Для того чтобы активировать читы в GTA 4, достаточно достать мобильный телефон главного героя Нико Белика и набрать нужный номер. В дополнениях для GTA 4 читы вводятся так же.

Какие чит-коды есть в GTA 5 и как их вводить
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