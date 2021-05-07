Читы на GTA 4: какие существуют и как их вводить
GTA 4 вышла в апреле 2008 года, но до сих пор остаётся одной из любимых частей среди фанатов франшизы. И даже спустя столько времени игровой процесс всё ещё можно разнообразить при помощи читов. Особенно если лень перепроходить сюжетную кампанию только своими силами.
Фото: wallpapers4u.org
Чит-коды в GTA 4 на машины, на бессмертие, на оружие, на деньги
- Максимальный запас здоровья и брони – 362-555-0100
- Максимальный запас здоровья, брони и патронов – 482-555-0100
- Набор оружия 1 (нож, Молотов, пистолет, помповый дробовик, микро SMG, штурмовая винтовка, снайперская винтовка, RPG) – 486-555-0150
- Набор оружия 2 (бейсбольная бита, гранаты, боевой пистолет, боевой дробовик, SMG, карабин, боевая снайперская винтовка, RPG) – 486-555-0100
- Убрать уровень розыска – 267-555-0100
- Поднять уровень розыска – 267-555-0150
- Изменить погоду – 468-555-0100
- Получить вертолёт – 359-555-0100
- Машина Banshee – 265-555-2423
- Машина Cognoscenti – 227-555-0142
- Машина Comet – 227-555-0175
- Машина FBI Buffalo – 227-555-0100
- Машина SuperGT – 227-555-0168
- Машина Turismo – 227-555-0147
- Лодка Jetmax – 938-555-0100
- Мотоцикл NRG-900 – 625-555-0100
- Мотоцикл Sanchez – 625-555-0150
Чит-коды для дополнений Episodes from Liberty City
GTA 4 Lost and Damned – чит-коды на транспорт
- Машина Burrito – 826-555-0150
- Машина Slamvan – 826-555-0100
- Мотоцикл Double T – 245-555-0125
- Мотоцикл Hakuchou – 245-555-0199
- Мотоцикл Hexer – 245-555-0150
- Мотоцикл Innovation – 245-555-0100
GTA 4 The Ballad of Gay Tony – чит-коды на транспорт и оружие
- Пули снайперской винтовки взрываются, попадая в цель – 486-555-2526
- Суперсильные удары кулаками – 276-555-2666
- Получить парашют – 359-555-7272
- Машина APC – 272-555-8265
- Машина Bullet GT – 227-555-9666
- Мотоцикл Akuma – 625-555-0200
- Мотоцикл Vader –625-555-3273
- Вертолёт Buzzard – 359-555-2899
- Лодка Floater – 938-555-0150
Как вводить чит-коды в GTA 4
Для того чтобы активировать читы в GTA 4, достаточно достать мобильный телефон главного героя Нико Белика и набрать нужный номер. В дополнениях для GTA 4 читы вводятся так же.
Какие чит-коды есть в GTA 5 и как их вводить
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