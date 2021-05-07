Как повысить свой FPS в Resident Evil Village — советы по настройке графики на слабых ПК

Для того чтобы насладиться Resident Evil: Village на ПК, некоторым игрокам, вероятно, придётся покопаться в настройках. Многие геймеры уже начали жаловаться на лаги и просадки кадров. В этом материале мы собрали несколько советов о том, как повысить FPS в новинке от Capcom.



В первую очередь стоит проверить, подходит ли ваш ПК по минимальным системным требованиям:

Системные требования Resident Evil: Village

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) Процессор: AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500

AMD Ryzen 3 1200 ／ Intel Core i5-7500 Оперативная память: 8 Гб

8 Гб Видеокарта: AMD Radeon RX 560 с 4 Гб ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 Гб

AMD Radeon RX 560 с 4 Гб ／ NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti с 4 Гб DirectX: Версия 12

Рекомендованные системные требования:

ОС: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) Процессор: AMD Ryzen 5 3600 ／ Intel Core i7 8700

AMD Ryzen 5 3600 ／ Intel Core i7 8700 Оперативная память: 16 Гб

16 Гб Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 ／ NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5700 ／ NVIDIA GeForce GTX 1070 DirectX: Версия 12

Если с характеристиками железа всё в порядке, но с производительностью игры всё равно возникают проблемы, то стоит попробовать несколько трюков.



Закройте все остальные программы на компьютере и выдайте Resident Evil: Village высокий приоритет через диспетчер задач. Для этого нужно запустить Resident Evil, затем нажать комбинацию клавиш CTRL+SHIFT+ESC, чтобы вызвать диспетчер задач. После перейдите во вкладку «Детали», найдите строчку Resident Evil Village.exe, кликните на неё правой кнопкой мыши и в появившемся меню выберите «Установить приоритет» – «Высокий».

Также в повышении FPS могут помочь настройки разрешения экрана. Лучше всего играть в режиме «Во весь экран», чтобы система имела полный контроль над выводом изображения и не захватывала ничего, кроме RE: Village. Но оконный режим без рамок тоже может подойти.



Следующий совет — сделайте оптимизацию видеокарты. В первую очередь проверьте наличие обновлений для драйверов. Если в компьютере установлена видеокарта от NVIDIA, то для настройки нужно перейти в NVIDIA Control Panel и выбрать раздел настройки 3D.

Для начала нужно решить, применять ли конфигурацию для всех игр или только дл RE: Village. В первом случае придётся перейти в раздел глобальных настроек, а во втором надо найти в списке программ exe-файл Resident Evil. Следующий шаг — изменения режима управления питанием на режим производительности. Таким образом графический процессор будет работать с максимальной скоростью. Далее можно отключить режим повышения резкости изображения, чтобы сэкономить ресурсы «железа». А заодно стоит убрать режим низкой задержки.

Затем следует установить значение параметра Max Pre-Rendered Frames на 1. Таким образом ресурсы ПК будут обрабатывать непосредственно текущий кадр, не пытаясь охватить те, которые пойдут после. Если монитор поддерживает потоковую оптимизацию и G-Sync, то стоит их включить. Если к компьютеру подключено несколько мониторов, то нужно установить параметр в настройках отображения «Режим производительности с одного дисплея». Для того чтобы увеличить качество текстур, необходимо установить в параметрах видеокарты «Режим производительности».

Для видеокарт AMD схема действий следующая:

Перейдите в AMD Radeon Settings Control Panel. Выберите «Глобальные настройки графики» и отключите параметры постобработки, включённые по умолчанию: Radeon Anti-Lag, Radeon Chill и Radeon Boost.

Также можно отключить Vertical Refresh, это повысит производительность, но есть риск вызвать неполадки с изображением. Отключите параметры Image Sharpening, Anisotropic Filtering, Maximum Tessellation Level, Frame Rate Target Control, и OpenGL Triple Buffering. Для максимальной производительности стоит включить Graphics Mode. Выберите Performance Mode в опциях Texture Filtering Quality. Установите параметры Tessellation и Shader Cache в режиме AMD Optimized.

Дополнительные советы:

Очистите компьютер от ненужных файлов при помощи специальных программ. Выберите в настройках электропитания «Режим производительности», чтобы процессор мог использовать больше энергии. Также можно отключить C-состояния в BIOS, но если вы никогда этого не делали, то пробовать не стоит, иначе рискуете деактивировать не тот параметр. C-состояния – механизмы, используемые материнской платой для экономии энергии. Попробуйте запустить игру от имени администратора.