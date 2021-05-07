Семья обаятельных вампиров. Россиянки предстали в образах героинь Resident Evil Village

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Российские косплеерши Анастасия Саллозаре и Валя Леонтьева перевоплотились в обаятельных вампиров из Resident Evil: Village. На одной из фотографий Леди Димитреску позирует вместе с дочерью-вампиршей, демонстрируя всё своё жуткое обаяние.

Фото: vk.com/nikolay_photogroup

Косплеерша передала в образе утончённость Леди Димитреску. Как и подобает знатной девушке, живущей в замке, она держится статно и уверенно.

Фото: vk.com/nikolay_photogroup

Несмотря на привлекательную внешность, высокая вампирша готова уничтожить главного героя игры, не моргнув и глазом. Для этого ей достаточно просто наступить на назойливого человечка.

Фото: vk.com/nikolay_photogroup

Дочь Димитреску выглядит более неформально и отвязно. Образ безумной девушки с окровавленным лицом, безумным взглядом и заточенным серпом создаёт впечатление, будто перед игроком стоит не вампир, а сумасшедшая культистка.

Фото: vk.com/nikolay_photogroup

Но, видимо, Димитреску гордится своей девочкой.

Фото: vk.com/nikolay_photogroup

Весь фотосет можно посмотреть в паблике фотографа Николая Жарова.