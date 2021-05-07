V1lat — о киберспорте на Олимпийских играх: это невозможно и никому не нужно

Киберспортивный комментатор и основатель студии Maincast Виталий V1lat Волочай высказался о виртуальных соревнованиях в рамках Олимпийских игр. Ранее стало известно, что в преддверии летней Олимпиады МОК совместно с Intel проведёт турниры по Rocket League и Street Fighter 5.



А 22 апреля 2021 года Международный олимпийский комитет объявил о создании «Олимпийской виртуальной серии». После этих новостей люди снова заговорили о том, что киберспорт могут включить в программу Олимпиады. Но V1lat не питает надежд на подобное будущее:

«Как же это надоело. НЕТ, не будет киберспорта на Олимпиаде. НЕТ, не станет он частью программы. Это невозможно и никому не нужно. Хватит в сотый раз выдумывать новости. Просто пройдёт турнир в том же городе, где и Игры. Всё. Это НЕ ЧАСТЬ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР». Просто активность, — написал он в «Твиттере».

Общий призовой фонд турниров составит $ 500 тыс. — по $ 250 тыс. на каждую дисциплину. Отборочные соревнования пройдут в онлайне, а запись откроется 15 мая и продлится до 31 мая.