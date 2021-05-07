Модель, сыгравшая Соню Блэйд в Mortal Kombat 3, хочет вернуться во франшизу

Модель Кэрри Хоскинс, подарившая свою внешность Соне Блэйд в Mortal Kombat 3, рассказала в интервью, что хотела бы вернуться во франшизу. Во время подкаста ведущий Джонатан Холмс спросил девушку о желании сыграть Соню в сиквеле фильма Mortal Kombat. По мнению Холмса, модель могла бы сыграть Блэйд из будущего, где боец стала ветераном спецназа.



Хоскинс ответила, что предпочла бы вновь поработать над новой игрой, чем над фильмом.

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В декабре 2020 года Кэрри Хоскинс уже возвращалась к образу Сони в рамках фотосессии к 25-летию Mortal Kombat. Модель поразила поклонников своей внешностью, сейчас женщине уже 54 года, но она выглядит невероятно молодо. Вернуть форму ей помогли тренировки и диета.