Вампирша с бородой. Стример провёл трансляцию по Resident Evil Village в образе Димитреску
Популярный российский стример Денис WELOVEGAMES Коробков примерил на себя образ вампирши Леди Димитреску для трансляции по Resident Evil: Village.
Ведущий основательно подошёл к созданию образа. Денис не только нашёл подходящие атрибуты, но и загримировался, сделав кожу бледной. Получилось очень похоже. Он даже постарался скопировать аристократическое поведение Димитреску, отыгрывая роль вампирши.
Видео опубликовано на Twitch-канале стримера WELOVEGAMES.
На канал Дениса WELOVEGAMES Коробкова подписано более 416 тыс. человек.
Resident Evil: Village вышла 7 мая на всех популярных платформах — ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Сюжетно игра продолжает историю Итана Уинтерса и его жены Мии из седьмой части.
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