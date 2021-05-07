Вампирша с бородой. Стример провёл трансляцию по Resident Evil Village в образе Димитреску

Популярный российский стример Денис WELOVEGAMES Коробков примерил на себя образ вампирши Леди Димитреску для трансляции по Resident Evil: Village.

Ведущий основательно подошёл к созданию образа. Денис не только нашёл подходящие атрибуты, но и загримировался, сделав кожу бледной. Получилось очень похоже. Он даже постарался скопировать аристократическое поведение Димитреску, отыгрывая роль вампирши.

Видео опубликовано на Twitch-канале стримера WELOVEGAMES.

На канал Дениса WELOVEGAMES Коробкова подписано более 416 тыс. человек.



Resident Evil: Village вышла 7 мая на всех популярных платформах — ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Сюжетно игра продолжает историю Итана Уинтерса и его жены Мии из седьмой части.