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Инсайдер рассказал, когда ждать GTA 6. Игра может выйти не так скоро, как хотелось бы

Инсайдер рассказал, когда ждать GTA 6. Игра может выйти не так скоро, как хотелось бы
Киберспорт / Другие игры 0
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Инсайдер под ником Okami опубликовал пост в «Твиттере», где прокомментировал последние новости о разработке GTA 6. Ранее стало известно, что Rockstar набирает новых тестеров в несколько своих студий. В одной из вакансий от кандидатов требовали быть хорошо знакомыми с текущими франшизами компании. Фанаты увидели в этом намёк на скорый анонс новой части GTA.

Но у Okami на этот счёт совершенно другое мнение:

«Ненавижу рушить чужие надежды, но GTA 6 придётся ждать ещё минимум 4-5 лет. Я буду в шоке, если они выпустят игру раньше 2025 года».

На данный момент нет никакой официальной информации о разработке GTA 6. Неизвестно, ведётся ли над игрой хоть какая-то работа. В последнее время в Сети всё чаще появляются слухи о предполагаемой дате релиза, но Rockstar их никак не комментируют.

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