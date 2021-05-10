Инсайдер рассказал, когда ждать GTA 6. Игра может выйти не так скоро, как хотелось бы

Инсайдер под ником Okami опубликовал пост в «Твиттере», где прокомментировал последние новости о разработке GTA 6. Ранее стало известно, что Rockstar набирает новых тестеров в несколько своих студий. В одной из вакансий от кандидатов требовали быть хорошо знакомыми с текущими франшизами компании. Фанаты увидели в этом намёк на скорый анонс новой части GTA.
Но у Okami на этот счёт совершенно другое мнение:
«Ненавижу рушить чужие надежды, но GTA 6 придётся ждать ещё минимум 4-5 лет. Я буду в шоке, если они выпустят игру раньше 2025 года».
На данный момент нет никакой официальной информации о разработке GTA 6. Неизвестно, ведётся ли над игрой хоть какая-то работа. В последнее время в Сети всё чаще появляются слухи о предполагаемой дате релиза, но Rockstar их никак не комментируют.
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