Инсайдер рассказал, когда ждать GTA 6. Игра может выйти не так скоро, как хотелось бы

Инсайдер под ником Okami опубликовал пост в «Твиттере», где прокомментировал последние новости о разработке GTA 6. Ранее стало известно, что Rockstar набирает новых тестеров в несколько своих студий. В одной из вакансий от кандидатов требовали быть хорошо знакомыми с текущими франшизами компании. Фанаты увидели в этом намёк на скорый анонс новой части GTA.



Но у Okami на этот счёт совершенно другое мнение:



«Ненавижу рушить чужие надежды, но GTA 6 придётся ждать ещё минимум 4-5 лет. Я буду в шоке, если они выпустят игру раньше 2025 года».

На данный момент нет никакой официальной информации о разработке GTA 6. Неизвестно, ведётся ли над игрой хоть какая-то работа. В последнее время в Сети всё чаще появляются слухи о предполагаемой дате релиза, но Rockstar их никак не комментируют.