Дефицит PS5 продлится минимум до 2022 года

Финансовый директор Sony Хироки Тотоки заявил аналитикам, что компания не сможет справиться с дефицитом PlayStation 5 раньше 2022 года.



«Спрос на PlayStation 5 вряд ли снизится в этом году. Даже если мы привезём в магазины больше устройств и соберём в следующем году больше консолей, то нашим поставкам всё равно не удастся удовлетворить желание покупателей. Мы продали более 10 млн PS4, и, учитывая нашу репутацию и долю на рынке, я не могу себе представить, чтобы спрос так легко упал».



Sony рассказала о дефиците PlayStation 5 ещё в феврале 2021 года. Компания не может произвести больше консолей из-а нехватки полупроводников. Ранее появилась информация, что корпорация может готовить новую ревизию приставки с более слабым процессором.