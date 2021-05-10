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Дефицит PS5 продлится минимум до 2022 года

Дефицит PS5 продлится минимум до 2022 года
Киберспорт 0

Финансовый директор Sony Хироки Тотоки заявил аналитикам, что компания не сможет справиться с дефицитом PlayStation 5 раньше 2022 года.

«Спрос на PlayStation 5 вряд ли снизится в этом году. Даже если мы привезём в магазины больше устройств и соберём в следующем году больше консолей, то нашим поставкам всё равно не удастся удовлетворить желание покупателей. Мы продали более 10 млн PS4, и, учитывая нашу репутацию и долю на рынке, я не могу себе представить, чтобы спрос так легко упал».

Sony рассказала о дефиците PlayStation 5 ещё в феврале 2021 года. Компания не может произвести больше консолей из-а нехватки полупроводников. Ранее появилась информация, что корпорация может готовить новую ревизию приставки с более слабым процессором.

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