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По четыре игрока из «‎Атлетико» и «‎Реала». Названа «Команда сезона» Ла Лиги в FIFA 21

По четыре игрока из «‎Атлетико» и «‎Реала». Названа «Команда сезона» Ла Лиги в FIFA 21
Киберспорт / FIFA 0
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Electronic Arts объявила состав «Команды сезона» испанской Ла Лиги в FIFA 21. Самое большое представительство в ней у «Реала» и «Атлетико» — по четыре футболиста от каждого клуба.

Из мадридского «Атлетико» в этот состав попали Ян Облак, Луис Суарес, Янник Феррейра Карраско и Маркос Льоренте. Из «Реала» — Карим Бензема, Рафаэль Варан, Каземиро и Лукас Васкес. Из «Барселоны» в «Команде сезона» только три футболиста. Это Лионель Месси, Жорди Альба и Френки де Йонг. Из «Севильи» двое — Хесус Навас и Жюль Кунде. Ещё в этом списке Жерар Морено Балагеро из «Вильярреала» и Набиль Фекир из клуба «Реал Бетис».

«Команда сезона» Ла Лиги (Испания)

«Команда сезона» Ла Лиги (Испания)

Фото: Electronic Arts

EA подводит итоги «Команды сезона» по завершении реальных крупных футбольных турниров. Но выбирать лучших из лучших предстоит сообществу FIFA 21. Акция Team of the Season ещё не закончена. Фанатам футбольного симулятора предстоит проголосовать за лучших игроков из всех чемпионатов, чтобы собрать итоговый состав команды Ultimate TOTS.

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