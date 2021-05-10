Фанат GTA 5 нашёл лабораторию Тревора в реальной жизни

Поклонник GTA 5, известный на Reddit как LeoDaiDesign, опубликовал фотографию придорожного магазинчика, который выглядит как точная копия нарко-лаборатории Тревора Филлипс. В игре приятель Майкла и Франклина варил в этом здании метамфетамин, а в реальной жизни водители могут купить там что-нибудь поесть или выпить.
Так заведение выглядит в GTA 5:
Фото: GTA wiki
В настоящем мире отличаются лишь вывески:
Фото: Reddit
Некоторые фанаты не могли отличить настоящий снимок от скриншота. Один из пользователей даже написал в комментариях, что место на фото находится недалеко от калифорнийского озера Солтон Си. Игроки и раньше находили здания, которыми вдохновлялись разработчики из Rockstar.
Фото: Reddit
Вероятно, в скором времени в магазинчике прибавится посетителей.
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