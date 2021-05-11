Тюнинг в стиле S.T.A.L.K.E.R. Фанат нанёс на машину рисунок по любимой игре

Пользователь «Твиттера» с ником 34wfs нашёл в Воронеже большого фаната S.T.A.L.K.E.R. Парень поделился фотографией машины, на которую была нанесена аэрография в виде фан-арта по игре.

Фото: twitter.com/34wfs

Молодой человек отметил в посте PR-менеджера украинской студии GSC Game World Захара Бочарова и пошутил о его приезде в Воронеж. Бочаров ответил на шутку игрока в той же манере, объяснив, что это был подарок журналисту Павлу Пивоварову.



Ранее PR-менеджер рассказал, что на прохождение игры уйдут «сотни часов» даже если идти только по сюжетной линии. Также он отметил, что разработчики не смогли бы рассказать историю новой игры без открытого мира. «Бесшовный открытый мир — это вещь, к которой сейчас стремится серия», — заявил Захар в интервью изданию Gaming Bolt.