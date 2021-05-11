5 лучших мобов в Minecraft для прокачки уровней

Побеждая монстров в Minecraft игрок получает опыт, благодаря которому повышается уровень персонажа. Заработанные очки можно тратить на зачарование предметов и на работу в кузнице. С каждого моба падает разное количество опыта, поэтому мы собрали подборку самых выгодных противников, чтобы набирать уровни максимально быстро.

Фото: polygon.com

Зомби-ребёнок

Убийство мини-версий зомби, скелетов, пиглингов и утопленников приносит много опыта. После смерти от рук игрока с них падает от 12 до 16 очков. Сообщество считает маленьких монстров одними из самых опасных противников за счёт их роста.

Зомби-дети Фото: deviantart.com

Наездники на пауках и наездники на курицах

Одни из самых редких видов монстров в Minecraft. Встретить их большая удача, ведь с таких противников падает очень много опыта. Наездник на пауке – это скелет, оседлавший паука. После его убийства игрок получит 13 единиц опыта. А наездник на курице – это зомби, скачущий верхом на птице и победа над ним принесёт персонажу 25 очков.

Наездник на пауке Фото: pathofex.com

Жестокий Пиглин и Разоритель

Оба моба оставляют после смерти 20 очков опыта, что делает их отличными мишенями для фарма. Но справиться с этими монстрами довольно тяжело.



Жестокий Пиглин обитает в развалинах бастиона, расположенных в нижнем мире. Монстр не носит броню, а в качестве оружия использует золотой топорик.



Разоритель появляется во время набега разбойников на деревни. Обычно он присоединяется к рейду на третьей волне. Моб использует собственную голову для атаки, резко выдвигая шею.

Разоритель Фото: Twitter

Иссушитель

Иссушитель – один из сильнейших противников во всей игре. Он доставит игроку во время боя даже больше проблем, чем Дракон Края. За победу над Иссушителем персонаж получит 50 единиц опыта. Такого количества очков хватит, чтобы прокачать уровень, но по соотношению с затраченным временем драться с трёхголовым мобом не всегда выгодно.

Иссушитель Фото: progameguides.com

Дракон Края

Финальный босс игры оставляет после первой своей смерти просто невероятное количество опыта. Игрок, сразивший Дракона Края, получит 12 тыс. очков, чего хватит на 30 уровней.



После каждого возрождения Дракон оставляет лишь 500 единиц опыта, что тоже довольно много. С учётом наличия оптимальной стратегии для победы над боссом можно быстро фармить уровни.