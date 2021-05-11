Мировой рейтинг CS:GO возглавляют две команды из СНГ

Российско-украинский состав NAVI по CS:GO поднялся на второе место мирового рейтинга от HLTV. Преодолеть сразу две позиции коллективу помогла победа на DreamHack Masters Spring 2021.



На момент написания новости игроки Natus Vincere смогли набрать 827 очков рейтинга и вплотную подошли к лидерам топа – СНГ-команде Gambit Esports, заработавшей своими победами 1000 баллов. «Гамбиты» оказались первыми в истории нашего региона, кому удалось достичь максимального количества очков.



Ранее в топ-5 также входили Virtus.pro, но после поражения на последнем турнире клуб опустился на седьмое место. Сейчас в копилке «медведей» 475 очков рейтинга HLTV.



NAVI победила Gambit Esports в финале DreamHack Masters Spring 2021 со счётом 3:0 по картам.

NAVI победили на DreamHack Masters Spring – 2021. Это второй титул для них в этом году