Темнокожая стримерша обвинила Twitch в расизме

Темнокожая стримерша с ником ExoHydraX получила трёхдневный бан на Twitch из-за трансляции из джакузи. После блокировки девушка обвинила платформу в расизме. По мнению дамы, будь она белой, то модерация не стала бы приостанавливать работу её аккаунта.
«Как же удачно быть чёрной и быть стримером на Twitch. Я делаю тот же контент, что и девушки с белым цветом кожи, но меня банят, а их — нет? Я крайне разочарована. ЭТО НЕНОРМАЛЬНО».
Фото: ExoHydraX
Ранее представитель Twitch Маркус djWHEAT Грэм заявил, что команда сервиса внимательно следит за ситуацией вокруг джакузи-стримов. Правила платформы запрещают ведущим появляться в кадре обнажёнными или в нижнем белье, но стримеры имеют право носить купальники, находясь в бассейне или джакузи.
Подобные стримы получают много критики из-за распространения эротического контента. Но администрация Twitch считает, что всё под контролем.
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