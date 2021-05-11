Девушка провела джакузи-стрим в костюме рыбы-покемона, и это троллинг популярного тренда

Стримерша с ником Shaperka провела трансляцию из надувного бассейна в косплее рыбы-покемона Magikarp. Девушка надела закрытый купальный костюм и резиновую маску рыбы.
По словам Shaperki, она просто хотела «посоревноваться с другими джакузи-стримерами». И, видимо, решила предложить что-то новенькое. Также девушка рассказала, что во время трансляции за ней с балкона наблюдали соседи.
Стримерша в «Твиттере» опубликовала нарезку со стрима, где она дурачится в костюме рыбы. Shaperka плещет воду в бассейне, играет мышцами и даже разжигает в комнате гриль.
Тренд джакузи-стримов за последние пару месяцев захватил Twitch. Трансляции из ванной или бассейнов позволяют ведущим обойти правила платформы и появиться в кадре в купальнике.
Популярность стримов с полуобнажёнными девушками вызвали споры в сообществе. Пока одни просят администрацию платформы запретить подобные трансляции, вторые не видят в них ничего плохого, а третьи просто дурачатся.
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