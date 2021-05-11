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Привлекательна до ужаса. Лада Люмос показала образ вампирши из Resident Evil Village

Привлекательна до ужаса. Лада Люмос показала образ вампирши из Resident Evil Village
Киберспорт / Другие игры 0

Российская косплеерша Лада Люмос порадовала фанатов Resident Evil: Village косплеем на одну из дочерей Леди Димитреску. У девушки получился жуткий, но при этом привлекательный образ.

Фото: vk.com/ladlyumos

Вампирша одета в платье с балахоном, а по её лицу стекает кровь. Она выглядит словно сумасшедшая культистка, для которой новая жертва – лишний повод улыбнуться.

Фото: vk.com/ladlyumos

В качестве оружия девушка использует серп. Видимо, эта дама устраивает своим врагам настоящую жатву. Сидя в кресле, вампирша словно подзывает зрителя к себе, но стоит помнить, что встреча с ней может стать вашим последним знакомством в жизни.

Фото: vk.com/ladlyumos

Даже монстрам не чуждо чувство прекрасного. Поэтому в фотосете Лады Люмос дочь Димитреску смотрит на природные пейзажи за окном особняка. На фото можно в деталях рассмотреть костюм и оценить уровень проработки образа.

Фото: vk.com/ladlyumos

Косплеерша подобрала не только аутентичное платье и нанесла отличный грим, но и держится в кадре словно настоящая вампирша из игры.

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