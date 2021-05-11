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В CS:GO начали массово банить читеров. За день VAC-бан получили 1500 человек

В CS:GO начали массово банить читеров. За день VAC-бан получили 1500 человек
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Фанаты CS:GO заметили, что за последние несколько дней резко увеличилось количество VAC-банов. Игроки, которых подозревали в читерстве, получили блокировки аккаунтов. Видимо, Valve наконец-то решила взяться за проблему большого количества нечестных игроков на серверах.

Согласно официальным графикам, указано, что за 10 мая VAC-баны получили больше 1500 человек. Амнистии для заблокированных системой античита Valve за прошедший месяц не выдавали.

Фото: Steam

Поклонники шутера уже несколько месяцев просили разработчиков наказать читеров. Нечестные игроки буквально заполнили серверы игры и не стеснялись использовать сторонние программы даже на высоких рангах. За день блокировку получали лишь пара человек, и у сообщества сложилось впечатление, что система защиты перестала адекватно работать.

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