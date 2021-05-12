Фанаты Astralis посмеялись над последним выступлением игроков. Всё из-за их выбора оружия

Последнее выступление датской команды Astralis показалось поклонникам забавным. Фанатов Counter-Strike: Global Offensive развеселил закуп игроков: датчане взяли четыре AUG и одно AWP.
Дело в том, что некоторое время назад AUG был невероятно популярен на про-сцене. Valve настолько усилила это оружие, что у ствола просто не осталось конкурентов. Соотношение цены, огневой мощи и наград за фраги было максимально выгодным.
Киберспортсмены обожали AUG, а больше всех это оружие любили Astralis. Настолько, что фанаты прозвали команду AUGstralis. На данный момент баланс пушки изменён и эпоха ушла. Но, видимо, Astralis решили вспомнить былые деньки и снова попробовать взять раунд с AUG в руках.
Фото: reddit
Astralis выиграли тот раунд, а поклонников захлестнула ностальгия.
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