5 самых культовых машин из GTA San Andreas

С момента выхода GTA: San Andreas прошло уже 18 лет, и у фанатов давно сформировался топ лучших машин во всей игре. В этом материале мы собрали подборку культовых тачек San Andreas, на которых круче всего разъезжать по виртуальному гетто.
Hotring Racer
The Hotring Racer развивает скорость до 136 миль в час, что делает этот автомобиль одним из самых быстрых в игре. Когда смотришь на дизайн машины, складывается ощущение, что при создании тачки разработчики вдохновлялись машинами из гонок NASCAR.
Видео опубликовано на YouTube-канале LM670-4.
Bullet
Bullet можно найти в двух раскрасках, и одна из них делает авто похожим на Ford GT40. Данную машину любят за отличную манёвренность и быстрый разгон. Для многих фанатов возможность прокатиться по районам San Andreas на Bullet дарила чувство владения роскошной тачкой.
Видео опубликовано на YouTube-канале LM670-4.
Infernus
Infernus — ещё одна тачка для любителей быстрой езды, её максимальная скорость достигает 150 миль в час. Вдобавок у этой тачки есть отличное ускорение и просто невероятная тяга. Благодаря шикарной управляемости игроку практически не нужно напрягаться во время вождения.
Видео опубликовано на YouTube-канале LM670-4.
Turismo
Шикарный спорткар, точная скорость которого до сих пор не зафиксирована. Turismo способен оставить далеко позади Infernus. Игроки любят брать эту машину для дрифта и экстремальных заездов. Ведь ничто так не расслабляет, как бешеная скорость.
Видео опубликовано на YouTube-канале LM670-4.
Comet
Максимальная скорость Comet — всего 125 миль в час. Но, несмотря на скромные показатели спидометра, эта машина остаётся самой популярной среди фанатов серии. Дело в том, что Comet появлялся во всех частях франшизы, а вдобавок обладает отличной управляемостью.
Видео опубликовано на YouTube-канале LM670-4.
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