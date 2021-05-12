У девушки протез руки как у главного героя Metal Gear Solid V. Разработчики в восторге

Актриса и художница Лейкен Олив получила протез как у героя Metal Gear Solid V. Механическую руку разработала компания Bionic. По словам девушки, обычные протезы, которые ей предоставили по медицинской страховке, оказались для неё тяжёлыми. Зато теперь у Лейкен есть копия руки Венома Снейка. Фанаты серии уже просят Лейкен сделать косплей по Metal Gear Solid.
Фото: Веном Снейк из игровой серии Metal Gear Solid.
Компания Konami запостила фото девушки в официальном «твиттере» серии Metal Gear.
К разработчикам присоединились и сами создатели протезов Open Bionics.
«Лейкен Олив стала первой в США, у кого появился протез в стиле Metal Gear Solid».
В своём личном аккаунте девушка также поделилась парой фотографий. На них можно увидеть реакцию её сына на новую руку мамы.
В прошлом году такую же руку получил житель Великобритании Дэниел Меллвил. Компания Bionic предлагает косметические накладки на протез всем желающим. Отдать за «раскраску» придётся 599 фунтов стерлингов или 62 тыс. рублей, а стоимость самого протеза составляет 10 тыс. фунтов стерлингов или более 1 млн рублей.
Видео опубликовано на YouTube-канале Open Bionics.
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