В PS Store стартовала новая распродажа. По скидке отдают FIFA 21 и Crash Bandicoot 4
В цифровом магазине PlayStation стартовала новая акция со скидками до 90%. По привлекательной цене можно взять много хороших игр.
Самые интересные предложения:
- Crash Bandicoot 4 — 2599 рублей вместо 3999 рублей.
- FIFA 21 Champions Edition — 1619 рублей вместо 5999 рублей.
- Little Nightmares — 349 рублей вместо 1399 рублей.
- Little Nightmares II — 1719 рублей вместо 2149 рублей.
- The Yakuza Remastered Collection — 2136 рублей вместо 2849 рублей.
- The Sinking City — 1073 рубля вместо 3579 рублей.
- Final Fantasy XV Royal Edition — 999 рублей вместо 1999 рублей.
- Need For Speed Payback — 549 рублей вместо 2199 рублей.
- Assassin's Creed Origins Deluxe Edition — 1143 рубля вместо 5719 рублей.
Акция закончится 27 мая в 02:00 мск. Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.
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