В PS Store стартовала новая распродажа. По скидке отдают FIFA 21 и Crash Bandicoot 4

В цифровом магазине PlayStation стартовала новая акция со скидками до 90%. По привлекательной цене можно взять много хороших игр.

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Акция закончится 27 мая в 02:00 мск. Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.