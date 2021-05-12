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В PS Store стартовала новая распродажа. По скидке отдают FIFA 21 и Crash Bandicoot 4

В PS Store стартовала новая распродажа. По скидке отдают FIFA 21 и Crash Bandicoot 4
Киберспорт / Другие игры 0

В цифровом магазине PlayStation стартовала новая акция со скидками до 90%. По привлекательной цене можно взять много хороших игр.

Самые интересные предложения:

Акция закончится 27 мая в 02:00 мск. Ознакомиться с полным списком можно по этой ссылке.

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