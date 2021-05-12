На каждый миллион россиян приходится почти 22 тыс. игроков в CS:GO

По статистике аналитического сервиса Leetify на каждый миллион россиян приходится по 21, 7 тыс. игроков в CS:GO. Россия занимает 15 место в мире по популярности игры от Valve среди населения.



Больше всего поклонников Counter-Strike замечено в Дании — 78, 892 игроков на один миллион, Эстонии — 77, 260 игроков на один миллион и Финляндии — 76, 873 игроков на один миллион.

Меньше всего в CS:GO играют в Китае и Индии, несмотря на огромное население Поднебесной. Местные игроки больше предпочитают другой онлайновый шутер — Cross Fire.



Ранее портал Leetify опубликовал результаты исследования, в котором посчитал количество игроков со званием Global Elite. В России на миллион человек приходится 164 «глобала», а лидерами стали Финляндия — 3, 362 человека, Эстония — 2, 046 человек и Дания — 1, 867 человек.