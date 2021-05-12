Белорусская косплеерша покорила Reddit образом Йеннифэр из The Witcher 3

Косплеерша из Белоруссии Ангелина Кострицкая предстала в образе чародейки Йеннифэр из «Ведьмака». Девушка поделилась своей работой на форуме Reddit, где иностранные фанаты франшизы остались под сильным впечатлением от попадания в персонажа.

Фото: instagram.com/sekiggra

Образ получился действительно удачным — строгое чёрное платье, медальон со звездой на шее, а также правильно подобранная причёска и макияж. В качестве локации девушка выбрала графство Туссент, куда Геральт отправился в дополнении «Кровь и вино». Долго искать место для фотосессии не пришлось — косплеерше помог хромакей.

Фото: instagram.com/sekiggra

Ангелина Кострицкая уже примеряла на себя роль Йеннифэр. Правда, в прошлый раз её костюм выглядел иначе. Вместо платья девушка подобрала наряд более располагающий к путешествиям.

В комментариях на форуме Reddit пользователи пришли от косплея в восторг:



«Я думаю, вы отлично вжились в роль, вам удалось повторить даже выражение лица Йеннифэр».



«Лучший косплей на Йеннифэр, который я видел. В том, как ты передаёшь образ чародейки, ощущается что-то близкое и настоящее».



Другие работы Ангелины Кострицкой можно посмотреть в её «Инстаграме».