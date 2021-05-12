Пользователь Reddit с ником HuracanATX поделился на форуме фотографией автомобиля, дизайн которого был вдохновлён файтингом Mortal Kombat. Парень увидел на парковке жёлтый Chevrolet Camaro c логотипом игры на двери и несколькими культовыми фразами на капоте.
Также на корпусе машины было нарисовано несколько изображений Скорпиона, а имя бойца красовалось на лобовом стекле. Нетрудно догадаться, какой у водителя тачки любимый персонаж.
Пользователи в комментариях задались вопросом, как владелец получил такой автомобиль:
«Водитель тоже заблудшая душа, жаждущая мести?»
А кто-то видит машину Скорпиона уже не в первый раз:
«Так странно, заметил эту тачку сегодня на парковке около моей работы. Вот так совпадение».
Автомобиль Скорпиона. Фанат Mortal Kombat прокачал машину в стиле культовой игры
Фото: Reddit u/HuracanATX
- 12 мая 2021
-
22:49
-
22:24
-
22:12
-
22:07
-
20:16
-
19:51
-
19:16
-
16:20
-
14:41
-
14:34
-
13:20
-
13:11
-
11:41
-
10:39
- 11 мая 2021
-
23:35
-
22:42
-
21:49
-
21:42
-
21:20
-
16:52
-
16:36
-
15:31
-
13:35
-
13:15
-
01:33
-
01:07
-
00:39
- 10 мая 2021
-
23:29
-
21:51
-
18:32
-
17:53
-
17:43
-
15:51
-
15:40
-
15:23