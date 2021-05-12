Пользователь Reddit с ником HuracanATX поделился на форуме фотографией автомобиля, дизайн которого был вдохновлён файтингом Mortal Kombat. Парень увидел на парковке жёлтый Chevrolet Camaro c логотипом игры на двери и несколькими культовыми фразами на капоте.



Также на корпусе машины было нарисовано несколько изображений Скорпиона, а имя бойца красовалось на лобовом стекле. Нетрудно догадаться, какой у водителя тачки любимый персонаж.



Пользователи в комментариях задались вопросом, как владелец получил такой автомобиль:



«Водитель тоже заблудшая душа, жаждущая мести?»



А кто-то видит машину Скорпиона уже не в первый раз:



«Так странно, заметил эту тачку сегодня на парковке около моей работы. Вот так совпадение».

Автомобиль Скорпиона. Фанат Mortal Kombat прокачал машину в стиле культовой игры Фото: Reddit u/HuracanATX