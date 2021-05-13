Пользователь Reddit с ником Jaeinskyrim опубликовал на форуме статистику своего последнего прохождения The Elder Scrolls V: Skyrim. Пользователь ведёт своеобразный блог от лица приключенца из мира «Древних Свитков». В одном из постов геймер рассказал, что завершил поход по землям Скайрима, убив всех персонажей и существ, населяющих регион.



«Конец. Я убил 2201 NPC и 2400 различных существ. Все сгинули. Теперь я совершенно один во всём Скайриме».



С технической точки зрения убить всех персонажей в TES V: Skyrim невозможно. Некоторые герои либо вовсе неубиваемые, либо возрождаются после новой загрузки локации. Проверить заявление игрока не выйдет, он не стал выкладывать файлы сохранения.



Комментаторы уже предлагают энтузиасту новые авантюры. Например, воскресить всех убитых и путешествовать по Скайриму с армией мертвецов.

Полное истребление. Фанат Skyrim утверждает, что уничтожил всё население игрового мира Фото: Reddit u/jaeinskyrim