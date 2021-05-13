Apple во время суда пошутила над Epic Games из-за скина банана в Fortnite

Судебное разбирательство между Apple и Epic Games идёт уже две недели. За это время в Сети было опубликовано множество подробностей внутренней кухни разных игровых компаний.



Epic Games выступает против монополии Apple и требует вернуть Fortnite в AppStore, уменьшив комиссию для разработчиков. Стороны до сих пор не могут найти решение разногласий, поэтому неизвестно, когда судебный процесс завершится. Но недавно разбирательство подарило пользователям Интернета крайне забавную ситуацию.



Apple и Epic Games поспорили в суде из-за скина в Fortnite в виде огромного банана. Купертиновцы представили судье скриншоты из лобби королевской битвы, где был изображён персонаж в скине бананчика Пили. Представители Apple выбрали необычную версию образа, одетую в костюм, иначе, по их мнению, Пили был бы голым.



«Мы решили, что пока находимся в суде, то лучше показать банан в костюме, чем без одежды».



Возможно, Apple попыталась пошутить на тему того, что Epic Games распространяет эротический контент. Ранее купертиновцы заявляли, что через приложение «эпиков» можно установить магазин Itch.io, где много неподобающих для упоминания в суде игр.



Вице-президент Epic Games по маркетингу Мэтью Вайссинджер, отвечая на вопрос юриста, вернулся к теме фрукта Пили. Вайссинджер объяснил, что в скине не может бы ничего вульгарного:



«Это просто банан, мэм».



Спор больше похож на шутку из стендапа для разрядки общей атмосферы, но Интернет ещё долго будет помнить бананчика Пили.

Apple и Epic Games обсудили на суде обнажённый банан. Получилось похоже на стендап Фото: meme-arsenal.com