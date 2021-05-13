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Sony показала новые цвета для геймпадов PS5 — чёрный и чёрно-красный

Sony показала новые цвета для геймпадов PS5 — чёрный и чёрно-красный
Киберспорт / Другие игры 0

Sony представила геймпады DualSense для PlayStation 5 в двух новых расцветках – чёрной и чёрно-красной. Официальные названия моделей звучат, как «Чёрная полночь» и «Космический красный».

Первый выглядит похожим на классический вариант контроллера от PlayStation 4, а у второго вся верхняя часть окрашена в алый цвет.

При создании дизайна авторы черпали вдохновение, наблюдая за ночным небом. Отсюда и получилось название «Чёрная полночь». А красный вариант появился благодаря кропотливому изучению снимков из космоса.

Дизайнер Sony рассказал о внешнем виде контроллеров немного подробнее:

«Мы всегда стремимся придумать облик, который способен удивить и вызвать эстетическое наслаждение у игроков. Работая над новыми расцветками, мы аккуратно подбирали цвета. Мы хотели, чтобы они дополняли друг друга и сохраняли дух оригинального контроллера DualSense и консоли PS5, поэтому решили остановиться на тематике «галактики», поскольку это показалось нам органичным развитием дизайна оригинальной PS5 и её аксессуаров».

Новые геймпады должны появиться в магазинах в июне 2021 года. Точная дата старта продаж будет зависеть от региона.

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