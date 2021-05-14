ФАС России не увидел нарушений законодательства в гигантских ценах на видеокарты

В Федеральную Антимонопольную Службу было подано прошение о проверке огромного роста цен на видеокарты. Ранее некоторые граждане уже подавали такое заявление в ведомство, но в ФАС заявили, что не нашли никаких нарушений. В этот раз история повторилась, и представители регулятора объяснили своё решение более подробно.



Согласно заявлению ведомства, сотрудники ФАС провели общий анализ цен на видеокарты, ознакомившись с предложениями не только на российском рынке, но и в зарубежных магазинах и торговых площадках. Вдобавок проверяющие обратили внимание на рекомендованные цены видеокарт на официальном сайте NVIDIA. На Интернет-ресурсах других производителей (Gigabyte, Palit, MSI) цены не указаны.



ФАС также изучил объяснения представителей розничных сетей и производителей видеокарт о маленьких поставках и нехватке комплектующих. После чего ведомство подвело итог:



«По результатам анализа установлено, что повышение цен на видеокарты может быть обусловлено существенным изменением спроса на данные товары, вызванным изменением курса криптовалют, а также глобальным дефицитом видеокарт на товарном рынке. Кроме того, каких-либо связей между хозяйствующими субъектами, осуществляющими розничную реализацию видеокарт для персональных компьютеров, выявлено не было. На основании изложенного, исходя из имеющейся в распоряжении ФАС России информации, не представляется возможным сделать вывод о наличии в действиях хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию видеокарт для компьютеров, признаков нарушения антимонопольного законодательства».