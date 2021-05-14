Riot Games не допустили девушку-трансгендера к участию в турнире по Valorant

Участница команды Team SoloMid Зои Zoe Серве обвинила Riot Games во вторжении в частную жизнь. Организаторы турнира по Valorant попросили Серве предъявить документ, доказывающий, что она действительно человек женского пола.



И с удостоверением личности у Zoe возникли проблемы. Девушка-трансгендер ещё не успела поменять пол в паспорте. По словам Серве, ей не хватает на это ни времени, ни денег. Вдобавок сроки получения новых документов могут надолго затянуться из-за пандемии коронавируса.



Трансгендерная девушка высказала своё недовольство в «Твиттере»:



«Так как у меня не было времени и денег, чтобы юридически изменить имя в моём штате, теперь я не могу участвовать в женских турнирах, потому что в моём паспорте нет надписи «Зои». Это вопиющим образом нарушает конфиденциальность. Вы только что исключили из списка участников несколько ведущих команд Северной Америки».