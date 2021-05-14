Стримерша отметила день рождения трансляцией из джакузи и поставила новый рекорд на Twitch

Популярная стримерша с ником Pokimane отпраздновала свой день рождения, устроив джакузи-стрим. Но вместо трансляции с элементами лёгкой эротики девушка просто собрала друзей из OfflineTV и посадила их в ванну с пузырьками прямо в одежде.



Поклонники стримерши ожидали увидеть её в купальнике и уже в самом начале эфира собрались огромной виртуальной толпой в 100 тыс. человек. Девушка надела для трансляции футболку с принтом купальника, а её гости приоделись в гавайские рубашки и платья.



В пике стрим смотрело 122 тыс. человек, а Pokimane получила 16 тыс. новых подписчиков. В категории джакузи-стримов это новый рекорд по количеству одновременных зрителей.

Pokimane сделала себе имя на игре Fortnite. Сейчас на её Twitch-канал подписано 7.8 млн человек.