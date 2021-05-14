В команду сезона немецкой «Бундеслиги» в FIFA 21 вошли семь игроков «Баварии»

Стала известна «Команда сезона» немецкой Бундеслиги в футбольном симуляторе FIFA 21. В неё вошли аж семь игроков «Баварии» — Роберт Левандовски, Йозуа Киммих, Томас Мюллер, Мануэль Нойер, Леон Горецка, Кингсли Коман и Альфонсо Дэвис.

Далее идут три представителя дортмундской «Боруссии» — Джейдон Санчо, Эрлинг Холланд и Матс Хуммельс. Ещё в эту команду вошли по два представителя «Лейпцига» и «Вольфсбурга» — Марсель Забитцер, Анхелиньо, Боте Баку и Максанс Лакруа.

Команда сезона немецкой Бундеслиги в FIFA 21 Фото: twitter.com/EASPORTSFIFA

EA подводит итоги «Команды сезона» по завершении реальных крупных футбольных турниров. Но выбирать лучших из лучших предстоит сообществу FIFA 21. Акция Team of the Season ещё не закончена. Фанатам футбольного симулятора предстоит проголосовать за лучших игроков из всех чемпионатов, чтобы собрать итоговый состав команды Ultimate TOTS.

Ранее были объявлены команды сезона в испанской Ла Лиге и английской Премьер-лиге.