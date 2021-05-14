Стрелок из Казани провёл в CS:GO 549 часов. Это меньше, чем у среднестатистического игрока

Одногруппник Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанском лицее, обнаружил Steam-аккаунт молодого человека. Судя по его профилю, парень больше всего играл в Counter-Strike: Global Offensive, проведя в онлайн-шутере 549 часов. Также у Галиева были установлены Dota 2, Paladins, Path of Exile America’s Army: Proving Grounds, PAYDAY 2 и другие игры.
Аккаунт удалось опознать благодаря никнейму «БОГ», именно так стрелок назвал себя перед нападением на учебное заведение. Ранее на допросе Галявиев рассказал, что купил оружие и патроны на деньги от продажи внутриигровых косметических предметов.
Последний раз парень заходил в CS:GO 13 декабря 2020 года, а в самом Steam стрелок был 9-го мая, за несколько дней до трагедии.
В разговоре с изданием «Бизнес Online» бывший генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин проанализировал аккаунт парня и объяснил, так ли сильно Галявиев увлекался CS:
«549 часов в Counter-Strike — это очень мало по сравнению со среднестатистическими игроками. Уровень игры был невысоким. Последний раз человек заходил в CS аж 13 декабря 2020 года, значит, он не играл почти пять месяцев. Так что игрок определённо неопытный».
Нападение на лицей произошло 11 мая. От действий Ильназа Галявиева погибли семь детей и двое взрослых, а ещё 23 человека были ранены.
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