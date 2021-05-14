Стример Ninja однажды заработал на Fortnite $ 5 млн за месяц. Всё благодаря фанатам

Известный стример Тайлер Ninja Блевинс рассказал, что однажды ему удалось заработать на онлайн-игре Fortnite $ 5 млн за один лишь месяц. В этом ему помогла программа поддержки контент-мейкеров от Epic Games под названием Creator Code.



Авторы игры могут выдать любой медийной личности, создающей контент по Fortnite, уникальный Creator Code. Если игрок при покупке предметов во внутриигровом магазине введёт код любимого стримера или киберспортсмена, то последний получит 5% от потраченной покупателем суммы.



Благодаря своей популярности и большой любви у аудитории Ninja и смог заработать такую большую сумму всего за месяц. В апреле 2018 года стрим Тайлера Блевинса одновременно смотрело 269 тыс. человек. А во время совместной трансляции с рэпером Drake за стримом Ninja наблюдало больше 600 тыс. зрителей. Его канал на Twitch насчитывает 16,6 млн подписчиков.

Видео опубликовано на YouTube-канале Clip StreameR