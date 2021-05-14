Игроки в Dota 2 раскритиковали Valve за слишком высокие цены на командные наборы

Пользователь Reddit с ником Accountant_Fickle написал большой пост с критикой Valve. Причинами негодования стали отсутствие у компании обратной связи с фанатами и слишком высокие цены за наборы поддержки киберспортивных команд в Dota 2.



В последнем обновлении авторы добавили в игру специальные бандлы, купив которые игрок получает значок выбранной команды, стикеры, смайлики, фразы игроков и загрузочные экраны.

Комплектация набора зависит от стоимости. Приобретая «Бронзовый бандл» за 152 рубля, покупатель получит значок. Стикеры и смайлики лежат в «Серебрянном бандле» за 767 рублей, а реплики киберспортсменов и фоны можно достать лишь из «Золотого бандла» за 1537 рублей.



В зарубежных странах «Золотой набор» обойдётся в $ 20. Это довольно большая сумма для многих южноамериканских стран, поэтому комментаторы под постом поддержали автора в надежде, что разработчики обратят на это внимание.



«У меня есть несколько друзей из Бразилии, и для них $20 — это 10% от месячной зарплаты!».



«Люди недовольны монетизацией от Valve. Вспомните Artifact, который они убили прямо на старте отвратительной системой доната. И, видимо, компания ничему не учится».



Также фанаты считают, что вещи, входящие в эти наборы, не оправдывают такую высокую стоимость. Особенно в сравнении с Боевым пропуском.