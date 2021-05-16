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Киевский мейджор по Dota 2 могут анонсировать 16 мая

Киевский мейджор по Dota 2 могут анонсировать 16 мая
Киберспорт / Dota 2 0

На Twitch-канале украинского турнирного оператора WePlay начался обратный отсчёт, который завершится 16 мая в 20:00 мск. Игроки и зрители предполагают, что после завершения отсчёта будет анонсирован украинский мейджор по Dota 2, который пройдёт в Киеве.

Ранее, в начале апреля, турнирный оператор представил загадочный тизер, на котором были показаны достопримечательности Киева и играла величественная музыка. Уже тогда сообщество предположило, что в Киеве пройдёт второй мейджор нынешнего сезона.

Если все догадки были правильными, то Киев примет уже второй в своей истории мейджор по Dota 2. Предыдущий чемпионат прошёл в столице Украины в конце апреля 2017 года.

Второй мейджор сезона по Dota 2 должен пройти со 2-го по 13-е июня. А главный турнир года — The International 10 — начнётся 5 августа и завершится 15 августа в столице Швеции, Стокгольме.

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