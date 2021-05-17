Twitch введёт региональные цены для платных подписок до конца 2021 года

По данным издания YahooNews, Twitch планирует до конца текущего года ввести региональные цены на платные подписки везде, кроме США. Сервис уже протестировал подобную практику в Бразилии. После внесения изменений количество подписчиков из этой части мира резко возросло. Также поднялись показатели доходов стримеров.
С помощью новой ценовой политики руководство платформы хочет расширить платную аудиторию своих партнёров и в перспективе увеличить их заработок. Если после введения изменений доход некоторых стримеров упадёт, то на протяжении года Twitch будет возмещать им разницу. В первые три месяца сервис вернёт партнёрам 100% от изначальной суммы, а каждые следующие три месяца размер выплат будет уменьшаться на 25%.
Первыми обновлённые цены на подписку получат пользователи из Турции и Мексики. Начиная с 20 мая, для жителей этих стран услуга будет стоить 9,90 лир или $ 1,2 и 48 песо или $ 4,2 соответственно. Сейчас стоимость подписки составляет $ 4,99 во всех странах.
Новая цена платной подписки в России ещё не объявлена. Изменения должны вступить в силу в третьем квартале 2021 года.
- 17 мая 2021
-
19:53
-
18:49
-
18:21
-
17:27
-
16:14
-
15:25
-
14:52
-
13:52
-
12:54
- 16 мая 2021
-
20:23
-
01:04
-
00:25
- 15 мая 2021
-
23:45
-
15:41
-
12:45
-
10:50
- 14 мая 2021
-
23:39
-
23:01
-
22:52
-
22:19
-
21:37
-
21:07
-
20:37
-
19:43
-
19:20
-
18:27
-
17:01
-
14:59
-
13:45
-
12:24
- 13 мая 2021
-
23:07
-
22:05
-
21:38
-
21:18
-
21:15