Игроки в GTA 5 Online устроили церемонию прощания с погибшей стримершей

Большая группа игроков с сервера No Pixels устроила церемонию прощания со стримершей DovahPug. Девушка трагически скончалась после долгой битвы с раком. Поминальную службу провели на одном из пляжей Лос-Сантоса.



Собравшиеся на протяжении часа делились воспоминаниями о стримерше, выражали своё почтение погибшей и соболезнования её близким. DovahPug описывали как человека, которая «не боялась запачкать руки, умела находить как друзей, так и врагов, а особенно заклятых врагов, и всегда находила время, чтобы спросить у собеседника как его дела».



На сервере девушка отыгрывала персонажа Мисти Мокко, которая запомнилась, как жёсткая, решительная, но при этом мягкая. Напарница Мисти по ролевой игре с ником RevRoach подтвердила скоропостижную кончину девушки и передала сообществу её последнее письмо:



«Я просто хочу сказать вам, что мне очень понравилось время, проведённое вместе с вами. И я рада тем воспоминаниям, которые у меня сохранились после игры на NoPixels. Последние несколько месяцев ролёвки с вами были лучшим временем в моей жизни и единственное, о чём я жалею, так это то, что я не открыла для себя этот сервер и RP-сообщество раньше. Если загробная жизнь существует, то я надеюсь увидеть вас снова».