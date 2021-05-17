Игроки в GTA 5 Online устроили церемонию прощания с погибшей стримершей

Большая группа игроков с сервера No Pixels устроила церемонию прощания со стримершей DovahPug. Девушка трагически скончалась после долгой битвы с раком. Поминальную службу провели на одном из пляжей Лос-Сантоса.
Собравшиеся на протяжении часа делились воспоминаниями о стримерше, выражали своё почтение погибшей и соболезнования её близким. DovahPug описывали как человека, которая «не боялась запачкать руки, умела находить как друзей, так и врагов, а особенно заклятых врагов, и всегда находила время, чтобы спросить у собеседника как его дела».
На сервере девушка отыгрывала персонажа Мисти Мокко, которая запомнилась, как жёсткая, решительная, но при этом мягкая. Напарница Мисти по ролевой игре с ником RevRoach подтвердила скоропостижную кончину девушки и передала сообществу её последнее письмо:
«Я просто хочу сказать вам, что мне очень понравилось время, проведённое вместе с вами. И я рада тем воспоминаниям, которые у меня сохранились после игры на NoPixels. Последние несколько месяцев ролёвки с вами были лучшим временем в моей жизни и единственное, о чём я жалею, так это то, что я не открыла для себя этот сервер и RP-сообщество раньше. Если загробная жизнь существует, то я надеюсь увидеть вас снова».
- 17 мая 2021
-
21:03
-
19:59
-
19:53
-
18:49
-
18:21
-
17:27
-
16:14
-
15:25
-
14:52
-
13:52
-
12:54
- 16 мая 2021
-
20:23
-
01:04
-
00:25
- 15 мая 2021
-
23:45
-
15:41
-
12:45
-
10:50
- 14 мая 2021
-
23:39
-
23:01
-
22:52
-
22:19
-
21:37
-
21:07
-
20:37
-
19:43
-
19:20
-
18:27
-
17:01
-
14:59
-
13:45
-
12:24
- 13 мая 2021
-
23:07
-
22:05
-
21:38