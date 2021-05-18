Игрок прошёл GTA 5, не получив ни капли урона

Поклонник GTA 5, известный на YouTube под ником UnNameD, прошёл игру не получив при этом ни одного повреждения. Для того чтобы забег вышел максимально честным, игрок установил специальную модификацию One Hit Knock Out, из-за которой персонаж умирает от одного любого удара.



Вдобавок UnNamed не использовал специальные способности героев вроде замедления течения времени и броню. На удачное прохождение геймер потратил очень много попыток, а успешный забег автор загрузил на YouTube.



Подобное завершение сюжетной кампании GTA 5 – уникальный рекорд. Раньше никто из фанатов даже не представлял, что подобное возможно.



Стример DarkViperAU тоже экспериментирует с прохождением пятой части GTA. Парень пытается пробежать по сюжету не совершив ни одного убийства и для этого он даже разработал особые правила. Например, он избавляется от NPC только когда без этого игра не пускает дальше по сюжету.