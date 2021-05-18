Стала известна дата выхода GTA 5 на PS5 и Xbox Series

Rockstar объявила, что версии GTA 5 для PlayStation 5 и Xbox Series X/S должны выйти 11 ноября. В тот же день в магазинах обеих консолей появится клиент GTA Online. Владельцы PS5 получат от разработчиков специальный бонус – первые три месяца после выхода GTA Online можно будет загрузить совершенно бесплатно по подписке PS Plus. А владельцы PlayStation 4 могут получать каждый месяц по $ 1 000 000 вплоть до выхода онлайн-режима на консоль нового поколения.
Разработчики обещают, что версии GTA 5 для приставок PS5 и Xbox Series будут иметь множество технических улучшений, обновлённую визуальную часть и повышенную производительность. Игра должна будет выглядеть намного лучше, а управление – стать намного отзывчивее.
Также Rockstar рассказала, что будущее летнее обновление в GTA Online будет иметь некоторые фишки, которыми смогут воспользоваться только владельцы улучшенных версий игры, когда они выйдут.
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